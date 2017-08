Leipzig toont veerkracht na rust, Schalke verliest

20:10 – Dankzij een overtuigende tweede helft heeft RB Leipzig voorkomen dat het ook in de tweede speelronde van het nieuwe Bundesliga-seizoen een nederlaag heeft geleden. De runner-up van de afgelopen jaargang boog zondag in de thuiswedstrijd tegen SC Freiburg na rust een 0-1 achterstand om in een 4-1 zege.



Florian Niederlechner zorgde ervoor dat de bezoekers uit Freiburg in de Red Bull Arena gingen pauzeren met een 0-1 voorsprong. De Duitser scoorde in de 22ste minuut op aangeven van Marco Terrazzino. In de tweede helft stelde Leipzig op duidelijke wijze orde op zaken: door goals van Timo Werner (2), Willi Orban en Bruma werd het 4-1. Freiburg-speler Nicolas Höfler kreeg in de 81ste minuut, kort na de laatste treffer van Leipzig, zijn tweede gele kaart.



Leipzig was vorige week met 2-0 de mindere van Schalke 04. De formatie uit Gelsenkirchen leed dit weekend zelf een nederlaag: op visite bij Hannover 96 ging het met 1-0 ten onder. Voormalig AZ-speler Jonathas maakte in de 67ste minuut het verschil.