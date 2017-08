Faber eerlijk: "Niet terecht dat we hebben gewonnen"

21:46 – FC Groningen boekte zondag, in de derde speelronde, haar eerste zege van het nieuwe Eredivisie-seizoen. De noorderlingen wonnen in het eigen Noordlease Stadion met 2-1 van FC Utrecht, al was dat volgens coach Ernest Faber niet verdiend.



"Het was vandaag niet terecht dat we hebben gewonnen, maar we hebben wel keihard gewerkt. We hadden het heel moeilijk in verdedigend opzicht, maar waren wel supereffectief voorin", aldus Faber op de clubwebsite. "We mogen onze handen dichtknijpen met al die reddingen die Sergio Padt heeft verricht. Wat een wedstrijd keepte hij. En het publiek heeft ons er ook doorheen gesleept. Het was een overlevingstocht en de wil om te winnen was duidelijk aanwezig."



Groningen hanteerde tegen Utrecht een aangepaste tactiek, met Kasper Larsen als derde centrale verdediger. Faber: "Dat we daaraan moesten wennen, mag je op mijn eigen conto schrijven. We hebben door de overwinning van vanmiddag de ruimte om twee weken lang onze speelwijze verder te perfectioneren. Ook tegen een sterkere tegenstander moeten wij in staat zijn beter de bal rond te laten gaan."