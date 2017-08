Fenerbahçe kan eindelijk lachen, ook Elia boekt zege

23:16 – Na twee gelijke spelen in de competitie en de dramatische uitschakeling tegen het Macedonische FK Vardar in de voorronde van de Europa League heeft Fenerbahçe haar eerste overwinning van het nieuwe Super Lig-seizoen geboekt. De topclub uit Istanbul versloeg zondag Gençlerbirligi met 1-2.



Ozan Tufan maakte in de 67ste minuut het winnende doelpunt voor Fenerbahçe in Ankara. De thuisclub stond op dat moment al met tien man, nadat Tukelo Rantjie in de 42ste minuut een directe rode kaart had gekregen. Vijf minuten voor tijd werd ook zijn ploeggenoot Murat Duruer weggestuurd. De vervanger van oud-Feyenoorder Elvis Manu kreeg twee keer geel. Bij Fenerbahçe ontbrak Robin van Persie vanwege een schouderblessure.



Eerder op de dag boekte Eljero Elia met Istanbul Basaksehir een 2-1 thuiszege op Konyaspor. Edin Visca en Mahmut Tekdemir waren trefzeker voor Basaksehir, waar Elia de hele partij speelde.