Asensio redt punt voor Real in spannend duel met Valencia

0:06 – Real Madrid is er niet in geslaagd de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe La Liga-seizoen te winnen. De titelverdediger bleef zondag in het eigen Estadio Santiago Bernabéu steken op een 2-2 gelijkspel tegen Valencia. Marco Asensio Willemsen, zoon van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder, was met twee goals belangrijk voor Real.



Bij afwezigheid van de geschorste Cristiano Ronaldo eiste Asensio de hoofdrol voor zich op aan de kant van Real, al was het niet voldoende om zijn werkgever drie punten te bezorgen. De aanvaller opende in de tiende minuut de score. Na een rush knalde hij de bal vanaf de rand van het penaltygebied vol overtuiging in het doel.



Real had slechts acht minuten plezier van de voorsprong. Carlos Soler herstelde in de achttiende minuut het evenwicht namens Valencia. Hij verschalkte Real-keeper Keylor Navas van dichtbij na een lage voorzet van Toni Lato vanaf links. Real had daarna meer balbezit en ondernam ook meer doelpogingen dan de bezoekers, maar wist dat niet uit te drukken in de tussenstand.



Integendeel. Dertien minuten voor tijd nam Valencia de leiding in Madrid. Geoffrey Kondogbia schoot raak nadat Rodrigo het overzicht had behouden en de bal terug had gelegd op hem. Met zijn tweede goal van de avond, ditmaal uit een vrije trap, was Asensio in de 83ste minuut verantwoordelijk voor de 2-2. Dat was tevens de eindstand, ondanks dat Karim Benzema in de slotfase nog twee grote kansen op de 3-2 kreeg. Eerst schoot de Fransman net naast, even later raakte hij de paal.