Özil: "Geef ons de schuld, scheld ons uit, bekritiseer ons"

8:24 – Mesut Özil vindt het volkomen terecht dat de fans van Arsenal boos zijn. De Londenaren maakten zondag in de kraker tegen Liverpool een zwakke indruk en gingen dan ook kansloos met 4-0 ten onder op Anfield.



"Geef ons de schuld, scheld ons uit, bekritiseer ons, maar ik ben zelf ook enorm teleurgesteld over de wedstrijd", aldus Özil via Instagram. "Voor de interlandbreak wilden we een positief resultaat neerzetten, maar we waren simpelweg niet goed genoeg gedurende de negentig minuten en Liverpool heeft zonder twijfel verdiend gewonnen."



"Normaal gesproken ben ik na een frustrerende dag als deze te boos om te posten op social media, maar voor ik me zou aansluiten bij de Duitse selectie wilde ik deze wedstrijd niet zonder reactie voorbij laten gaan", vervolgt Özil. "Gunners, het spijt me, zeker voor de fans die helemaal naar Liverpool zijn gekomen om ons te zien strijden. We gaan er alles aan doen om ons te verbeteren voor het volgende duel en om terug te slaan na deze teleurstelling. We zitten er allemaal mee."