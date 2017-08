Wenger: "Willen dat fans vertrouwen in ons houden"

14:25 – Manager Arsene Wenger hoopt dat de fans van Arsenal achter de ploeg blijven staan, ondanks de kansloze nederlaag van afgelopen zondag in de kraker tegen Liverpool. De Londenaren gingen op Anfield met 4-0 onderuit tegen The Reds.



"We willen dat de supporters vertrouwen in ons blijven houden, ook na zo'n dramatische nederlaag", aldus Wenger, die afgelopen voorjaar tegen de wil van een deel van de fans zijn contract als manager van Arsenal verlengde, bij Sky Sports. "Het enige dat we kunnen doen, is ons herpakken en hen een betere prestatie bieden."



"Als de supporters mij als het probleem zien, dat spijt me dat. We moeten ons niet laten leiden door emoties. We moeten de redenen zoeken voor ons slechte spel. Wat we tegen Liverpool hebben laten zien, was onacceptabel", besluit Wenger. Arsenal loste op Anfield niet één schot op doel.