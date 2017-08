Aberdeen-aanvaller uit rivier gehaald na avondje uit

15:34 – Bizar nieuws vanuit Schotland: een avondje stappen eindigde voor Aberdeen-aanvaller Gary MacKay-Steven in de Kelvin-rivier. De 26-jarige Schot werd met onderkoelingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen. Het incident vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag.



MacKay-Steven is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. "Hij is weer thuis en herstelt goed", meldt Aberdeen maandag via de officiële kanalen. De Schotse club bedankt namens de speler de hulpverleners voor hun diensten en wil geen verdere mededelingen meer doen over de zaak.



MacKay-Steven, die in de voorbije 2,5 jaar actief was voor Celtic, was afgelopen zaterdag reserve bij Aberdeen in het uitduel met Partick Thistle. Zijn werkgever won deze wedstrijd met 3-4.