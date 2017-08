Van Persie is terug: "Hoop steentje bij te kunnen dragen"

15:55 – Hij schitterde anderhalf jaar door afwezigheid bij Oranje, maar meldde zich maandag weer bij het Nederlands elftal: Robin van Persie. De 34-jarige aanvaller van Fenerbahçe is vooral dankbaar met zijn uitverkiezing en hoopt de ploeg van Dick Advocaat te kunnen helpen tegen Frankrijk en Bulgarije.



Of dat gaat lukken is nog maar de vraag, aangezien Van Persie naar verluidt met een schouderblessure kampt. Tegenover de NOS hult hij zich in nevelen over die kwetsuur. "Het is niet in het belang van het team om het daar over te hebben. Ik ben er nu en verwacht vanmiddag gewoon te gaan trainen", is zijn uitleg.



Van Persie is blij dat hij weer onderdeel uitmaakt van Oranje. "Ik ben heel blij en dankbaar dat ik hier ben. Ik weet in welke situatie we zitten en ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen", zegt de spits, die enigszins verrast was met zijn uitverkiezing. "Ik ben anderhalf jaar niet geselecteerd dus ik hield hier niet direct rekening mee. Maar ik ben heel blij om hier te zijn. Dit is een nieuwe uitdaging voor mij en ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen."



De routinier werkt bij Oranje samen met Dick Advocaat, die in Turkije vorig seizoen ook zijn coach was. "Ik heb met een heel prettig gevoel samengewerkt met Dick. Het is een ervaren coach die heel goed met mensen om kan gaan. Volgens mij is dat gevoel tussen ons wederzijds."