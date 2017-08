Pröpper moet wennen: "Buitenland een grote omschakeling"

17:39 – Het zijn drukke weken voor Davy Pröpper. De middenvelder ging deze zomer het avontuur bij Brighton & Hove Albion aan en stond in de Premier League direct drie keer in de basis. Tegenover FOX Sports laat de oud-speler van PSV weten dat hij moest wennen in Engeland.



De middenvelder meldde zich maandag bij de selectie van het Nederlands elftal. Hij heeft drukke weken achter de rug, vertelde de international. "Ik ben nu drie weken in het buitenland en ik begin er aan te wennen, want het was wel even wennen. Het buitenland is voor mij sowieso een grote omschakeling en ik ben er goed doorheen gekomen. Ik heb drie Premier League-duels achter de rug en dat is wel iets anders. De Premier League is misschien de zwaarste competitie van de wereld. Het is een mooie uitdaging."



Met Oranje staat Pröpper ook voor een pittige klus, aangezien er twee belangrijke interlands voor de deur staan. "Het wordt een mooie week. Dit is ook een mooie uitdaging en ik kijk er naar uit."