Keizer overweegt systeem aan te passen voor Huntelaar

18:57 – Tegen VVV-Venlo maakte Klaas-Jan Huntelaar zondag als invaller het verschil terwijl hij vorige week ook uit tegen Rosenborg BK naast Kasper Dolberg goed speelde bij Ajax. Trainer Marcel Keizer overweegt daardoor zijn systeem aan te passen.



De oefenmeester is zeer te spreken over de inbreng van Huntelaar in Amsterdam. "Klaas doet goede dingen, ook op het trainingsveld. Dat doet hij al vanaf de eerste dag dat hij bij ons is", vertelt de trainer aan Ajax TV. "Dan ga je wel nadenken om zo'n jongen in de basis te zetten, maar het is ook zo dat we een van de grootste talenten in de spits hebben staan. Dus dat maakt het wel een moeilijke keuze."



Een systeem waarin plaats is voor Dolberg en Huntelaar behoort tot de opties, zegt Keizer. "Het punt is dat Kasper het beste is als spits. Dus als je naar de opties gaat kijken, dan weet je dat ze beide in de spits moeten. Ze kunnen wel kort achter elkaar spelen, maar het is niet zo dat we er één op het middenveld gaan zetten. Als we ze beide laten spelen, dan heeft dat consequenties voor het hele elftal. Als dat ons iets op gaat leveren, dan is dat geen probleem. Als we hierdoor makkelijker gaan scoren en beter gaan spelen, dan gaan we dat sowieso doen. Het beste team moet gaan spelen."