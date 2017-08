Dembélé looft Messi, Barcelona wil meer versterkingen

20:29 – De op één na duurste speler aller tijden werd maandag gepresenteerd bij FC Barcelona. Ousmane Dembélé liet bij zijn eerste dag in Camp Nou weten vooral uit te kijken naar de samenwerking met Lionel Messi, in zijn ogen de beste voetballer aller tijden.



"Het is een eer om met hem te mogen spelen", vertelde de Fransman bij zijn presentatie. "In mijn ogen is Lionel de beste speler aller tijden en het is voor mij een droom om voor deze club te spelen", sprak de oud-speler van Borussia Dortmund die Barcelona 105 miljoen euro gekost heeft.



Ondertussen is er meer nieuws te melden over FC Barcelona, aangezien directeur Robert Fernández heeft laten weten dat de club nog zoekt naar meer versterkingen. "We willen nog één of twee spelers aan de selectie toevoegen", zei hij. Middenvelder Jean Seri van OGC Nice is niet in beeld, benadrukt hij. "Onze prioriteit ligt op andere posities. We weten welke spelers we zoeken en proberen de beste opties te halen."