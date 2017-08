'Arsenal verliest Oxlade-Chamberlain aan Chelsea'

23:27 – Daags na de pijnlijke zeperd tegen Liverpool (4-0) is het nieuws naar buiten gekomen dat Alex Oxlade-Chamberlain op het punt staat om Arsenal te verlaten. Volgens diverse Engelse media, waaronder Sky Sports en BBC, vertrekt de Engelsman naar Chelsea.



Chamberlain begon dit seizoen in alle wedstrijden van Arsenal in de basis, maar gaat nu zeer waarschijnlijk naar een concurrent van The Gunners verkassen. Met de aanstaande transfer zou naar verluidt zo'n veertig miljoen euro gemoeid zijn. Ook Liverpool zou geïnteresseerd zijn in de international, maar Chelsea lijkt met de middenvelder aan de haal te gaan.



Het contract van de 24-jarige middenvelder bij Arsenal loopt volgend jaar af. Omdat de basiskracht geen nieuwe verbintenis wilde signeren in het Emirates Stadium, heeft de club besloten om hem deze zomer te verkopen. Oxlade-Chamberlain kan de vijfde zomeraanwinst van Chelsea worden. Eerder maakten Alvaro Morata, Willy Caballero, Antonio Rudiger en Tiemoue Bakayoko al de gang naar Stamford Bridge.