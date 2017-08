Fransen mogen niet weg van Deschamps om te onderhandelen

16:13 – De transfermarkt is nog een paar dagen open, maar de spelers die opgeroepen zijn voor het nationale elftal van Frankrijk zullen in ieder geval niet meer mogen vertrekken om te onderhandelen met nieuwe clubs. Dat meldt Didier Deschamps, de bondscoach van Les Blues.



"Ze zijn en blijven hier. De focus moet volledig op donderdag liggen", zegt de keuzeheer van de aanstaande tegenstander van het Nederlands elftal. "De transferperiode duurt te lang, vooral de clubtrainers lijden daar onder. Wij ook, maar dat geldt eveneens voor onze tegenstander. Ik probeer alle verstorende elementen tot een minimum te beperken.''



Kylian Mbappé gaat naar alle waarschijnlijkheid nog wel een overstap maken van AS Monaco naar Paris Saint-Germain voor 180 miljoen euro. "Eigenlijk is het een belachelijk bedrag. Maar daar kan Kylian niets aan doen, dat is iets tussen de clubs. Voor het Franse voetbal is het mooi dat hij in eigen land blijft spelen.''