Van de Sanden houdt 'droomtransfer' over aan goed EK

19:04 – Tijdens het voorbije Europees kampioenschap voor vrouwen in Nederland was Shanice van de Sanden een van de smaakmakers bij de Oranje Leeuwinnen. Ze heeft daar klaarblijkelijk veel indruk gemaakt, want de rechtsbuiten werd dinsdag gepresenteerd bij Olympique Lyon, nadat ze een jaar voor Liverpool speelde.



"Beter dan dat zou het niet worden", schrijft ze op haar Instagram refererend aan het voorbije EK. "Wij, Oranje Leeuwinnen, waren Europees Kampioen en heel Nederland vierde dat feest met ons mee. En toen kwam Olympique Lyon. Een club waar je van droomt om te mogen spelen. Meervoudig winnaar van de Champions League. Spelen met de beste speelsters van de wereld."



Een perspectief dat de 24-jarige Van de Sanden niet altijd heeft gehad. "'Vroeger dacht ik dat ik niet veel ging bereiken in het leven.' Dat stond anderhalve maand geleden in Helden magazine. Dat dacht ik ook. Ik maakte er een puinhoop van. Voetbal heeft me geholpen. Voetbal gaf me houvast en voetbal gaf me dromen. Het heeft me één ding geleerd: Wie je ook bent, waar je vandaan komt of wat je doet. Weet dat dromen bestaan."