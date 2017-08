Saoedi-Arabië en Van Marwijk krijgen dreun in de Emiraten

20:26 – Het Saoedi-Arabië van Bert van Marwijk heeft in de strijd om de WK-kwalificatie een gevoelige tik gekregen van de Verenigde Arabische Emiraten. Ondanks een vroege voorsprong gingen ze met 2-1 onderuit, waardoor de kans op direct kwalificatie ineens een stuk kleiner is.



Na dik een kwartier spelen maakte Ali Ahmed Mabkhout een overtreding in zijn eigen zestienmeter, waarna Nawaf Al-Abid vanaf elf meter de bezoekers op voorsprong zette. Mabkhout maakte nog geen twee minuten later zijn fout alweer goed door voor de gelijkmaker te tekenen. Na een uur zette Ahmed Khalil de Emiraten zelfs op voorsprong. Na knap weg te draaien bij zijn tegenstander schoot hij de bal hard in de kruising.



Saoedi-Arabië staat nog altijd tweede in de groep, een punt achter koploper Japan en gelijk met Australië. Die landen komen donderdag nog in actie. Ze staan dan tegenover elkaar. Tijdens de laatste speelronde ontvangt Australië Thailand en speelt Van Marwijk in eigen huis tegen Japan. In deze groep plaatsen de eerste twee zich direct. De nummer drie is veroordeeld tot een play-off.



Overigens maakt de Verenigde Arabische Emiraten door de zege ook nog altijd een kleine kans op het WK, maar dan mogen Australië en Saoedi-Arabië geen punten meer pakken. Ook moet er dan nog flink aan het doelsaldo gesleuteld worden.



[twitter,ahdaafme/status/902592678776389632]