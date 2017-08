AS Monaco haalt met Baldé tweede aanvaller van de dag

22:21 – Na Stevan Jovetic heeft AS Monaco nu ook officieel de 22-jarige Keita Baldé Diao binnen. De talentvolle aanvaller tekent een contract voor vijf seizoenen komt over van SS Lazio, waar hij de laatste tijd ruzie had omdat hij vanwege de transfergeruchten buiten de selectie voor onder andere de Italiaanse Supercup werd gelaten.



Met het aantrekken van Baldé speelt AS Monaco alvast in op het vertrek van Kylian Mbappé naar Paris Saint-Germain. Door die enorme transfer (waar naar verluidt meer dan 150 miljoen euro voor betaald wordt) was het voor de Monegasken geen probleem om het gevraagde bedrag van dertig miljoen euro (plus vijf miljoen aan bonussen) op te hoesten.



Baldé werd geboren in Spanje, maar speelt zijn interlands voor Senegal (twaalf stuks, drie doelpunten). Hij doorliep zijn jeugdopleiding ook in Spanje bij Barcelona, maar vertrok al op jonge leeftijd naar Lazio. Daar kwam de linksbuiten tot 137 wedstrijden, waarin hij 31 keer doel trof en 27 assists gaf.