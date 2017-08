Barça verhuurt Marlon aan Nice, Málaga leent spits Bordeaux

29 augustus 2017 – Barcelona stalt verdediger Marlon voor de komende twee seizoenen bij OGC Nice. De 21-jarige centrumverdediger wordt waarschijnlijk niet veel speeltijd gegund in Camp Nou en mag daarom twee jaar gaan rijpen bij de club van Wesley Sneijder.



Deze zomer nog kwam Marlon over van Fluminense, dat vijf miljoen euro opstreek. Vorig jaar was hij al gehuurd van de Brazilianen, maar speelde hij voornamelijk in Barcelona B. Alleen op het eind van het seizoen mocht hij een paar keer meedoen met de grote jongens. Dit jaar zat hij echter nog niet een keer bij de selectie.



Bordeaux ziet af van Luuk de Jong, maar verhuurt wel aanvaller

Hoewel Girondins Bordeaux om nog altijd onbekende redenen besloot dat het Luuk de Jong toch niet wilde weghalen bij PSV, heeft het wel tijdelijk afscheid genomen van een aanvaller. Diego Rolán zal de rest van het seizoen uitkomen voor Málaga CF.



Rolán speelt al 4,5 jaar in Bordeaux, dat nu door deze verhuur twee echt centrumspitsen (Gaëtan Laborde en Alexandre Mendy) overhoudt. Het contract van de Uruguayaan loopt in Frankrijk nog door tot 2020. De spits maakte in 149 wedstrijden 38 treffers.