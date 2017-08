Van Marwijk: "Meest teleurstellende moment sinds 2015"

8:43 – Bert van Marwijk baalt behoorlijk van de nederlaag die hij dinsdag leed met Saudi-Arabië in de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen de Verenigde Arabische Emiraten. De Arabieren staan nu in verliespunten op de derde plaats in hun poule, wat aan het einde van de rit zou betekenen dat ze play-offs moeten spelen om het eindtoernooi van komende zomer in Rusland te halen.



"Ik weet dat verliezen bij sport hoort. Maar voor mij is dit het meest teleurstellende moment sinds ik twee jaar terug aan deze baan begon", aldus Van Marwijk tegen het ANP. Saudi-Arabië leed tegen de Emiraten haar tweede nederlaag op rij. In juni ging het al ten onder bij Australië. "In Australië hebben we het onnodig weggegeven en nu verliezen we weer totaal onnodig."



"In de tweede helft lieten we zien beter te kunnen voetballen dan de Verenigde Arabische Emiraten, maar we verloren te veel duels, zowel door de lucht als over de grond. En daar draait het ook om in voetbal", moppert Van Marwijk. "Alleen leuk en aantrekkelijk spelen is niet genoeg. We hebben het verloren op inzet en strijd."