NAC verhuurt ook aanvaller Adarabioyo aan Oss

10:07 – NAC Breda heeft opnieuw een speler naar FC Oss laten vertrekken. De Brabantse club verhuurt Fisayo Adarabioyo voor de rest van dit seizoen aan de provinciegenoot. Eerder bracht NAC Vinnie Vermeer en Daan Klomp al tijdelijk onder bij de Jupiler League-formatie.



Oss-coach Klaas Wels is blij met de komst van Adarabioyo. "Een type Fisayo hadden we nog niet, dus hij is een mooie aanvulling op onze selectie", reageert de oefenmeester op de clubwebsite. "Hij is fysiek sterk, groot en snel. Daarnaast is hij doelgericht en straalt hij een bepaalde onoverwinnelijkheid uit. Dat mag ik wel. Of we nu klaar zijn op de transfermarkt? Wie weet. Er is nog een budgetje, maar daar gaan we zuinig mee om. Mogelijk komt er nog een aanvaller of een middenvelder met diepgang bij."



Adarabioyo doorliep de jeugdopleiding van Manchester City, maar mocht daar in 2012 vertrekken. Daarna speelde de Engelsman met Nigeriaanse roots voor St. Johnstone, Crystal Palace, Macclesfield Town FC en AFC Fylde. Afgelopen zomer stapte hij over naar NAC.