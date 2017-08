Dordrecht huurt Bakker, MVV haalt spits Yildirim

11:46 – Danny Bakker maakt een transfer binnen de Jupiler League. FC Dordrecht neemt de 22-jarige middenvelder op huurbasis over van SC Cambuur. Dat maken beide clubs woensdag bekend via de officiële kanalen.



Bakker kwam pas één jaar uit voor Cambuur. De Leeuwarder formatie nam de speler medio 2016 over van Jong Ajax. Namens Cambuur speelde de geboren Amstelvener drie wedstrijden in de Jupiler League. Voor Jong Ajax was hij in twee jaar tot 55 optredens gekomen in de Eerste Divisie.



MVV

Ook MVV heeft versterking gevonden: Atilla Yildirim tekende een verbintenis voor twee jaar bij de formatie uit Maastricht. De 26-jarige aanvaller stond voor het laatst onder contract bij Nazilli Belediyespor in de Turkse tweede divisie. Eerder speelde de oud-jeugdspeler van HFC Haarlem en Ajax in Nederland voor FC Utrecht en in Turkije voor Kasimpasa SK en Konyaspor. In 93 Super Lig-duels scoorde hij tien keer.