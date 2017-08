Armenteros verbindt zich voor drie jaar aan Benevento

14:47 – Samuel Armenteros mag zich officieel speler van Benevento Calcio noemen. De 27-jarige spits uit Zweden heeft zich voor drie jaar verbonden aan de club die sinds dit seizoen uitkomt in de Serie A.



"We zijn trots dat we weer een speler kunnen afleveren aan een grote competitie. Samuel heeft bij ons een topseizoen gehad en hij bekroont dat nu met deze transfer. Wij hebben met Paul Gladon en Vincent Vermeij twee prima spitsen binnen onze selectie, dus we kunnen het vertrek van Samuel opvangen. We wensen hem alle succes toe in Italië", aldus algemeen directeur Nico-Jan Hoogma op de Heracles-website.



Van de zomer van 2009 tot januari 2013 voetbalde Armenteros al voor Heracles. Daarna kwam hij uit voor Anderlecht, Feyenoord, Willem II en FK Karabakh, waarna hij afgelopen zomer terugkeerde in Almelo. Vorig seizoen maakte de aanvaller in 29 eredivisieduels negentien goals.