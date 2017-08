Twente haalt verdediger Lam terug naar Nederland

14:52 – Thomas Lam keert terug in de Eredivisie. FC Twente huurt de 23-jarige verdediger uit Finland dit seizoen van Nottingham Forest. Eerder kwam Lam uit voor AZ en PEC Zwolle, dat hem afgelopen zomer naar Engeland liet vertrekken.



"Mooi dat ik deze overstap naar FC Twente kan maken", aldus Lam op de Twente-website. "Een mooie nieuwe uitdaging bij een grote club en ik kijk ernaar uit om weer in de Eredivisie te gaan spelen. Ik ben nu 23 jaar en op die leeftijd wil je week in week uit spelen, dat perspectief was er voor mij bij Nottingham onvoldoende. Dat hoop ik bij FC Twente nu wel te realiseren. Trainer René Hake ken ik nog uit mijn tijd bij PEC Zwolle, ik heb fijn met hem samengewerkt en dat heeft zeker geholpen dat nu mijn keus op FC Twente is gevallen."



"Na het vertrek van Joachim (Andersen, red.) zijn we blij dat we Thomas als verdediger aan de groep kunnen toevoegen", zegt directeur Jan van Halst. "Thomas kent het Nederlandse voetbal met zijn Eredivisie-ervaring bij AZ en PEC Zwolle. Thomas is Fins international, maar opgegroeid in Nederland. We verwachten ook daarom dat hij zich goed kan aanpassen en ons team sterker maakt."