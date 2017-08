16:09 – De wedstrijd van het jaar wacht voor Oranje. Het Nederlands elftal kan zich morgen (donderdag) in het Stade de France geen nederlaag permitteren tegen Frankrijk, anders is plaatsing voor het WK 2018 in Rusland ver weg. Bondscoach Dick Advocaat schuift vanmiddag aan voor een persconferentie. Deze is in onderstaande video live te volgen.