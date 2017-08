NAC haalt Deense aanvaller Enevoldsen naar Breda

19:20 – NAC Breda heeft Thomas Enevoldsen gecontracteerd, zo meldt de club woensdagavond op de officiële website. De dertigjarige spits uit Denemarken verbindt zich voor één jaar aan NAC. In de verbintenis is een optie voor nog een seizoen opgenomen.



Enevoldsen is geen onbekende in Nederland want tussen 2009 en 2012 speelde hij namelijk al voor FC Groningen. NAC was nog op zoek naar een evaren, aanvallende versterking en heeft dat in de Deense spits gevonden. Enevoldsen komt over van het Deense Aalborg BK. Hij zal op maandag 4 september aansluiten bij de selectie van Stijn Vreven.



Enevoldsen kijkt positief terug op zijn eerste ervaring met Nederland en heeft dan ook zin in zijn terugkeer in de Eredivisie. "Ik kom hier in een jonge spelersgroep terecht, dus ik wil graag de ervaring die ik tot nu toe heb opgedaan meenemen in de groep en overbrengen op mijn teamgenoten. Daarnaast hoop ik met mijn aanvallende kwaliteiten niet alleen bepalend te zijn in de zestien, maar ook als balvaste speler het team te kunnen helpen", zegt hij op de clubwebsite.