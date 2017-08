Veerman blijft bij Heerenveen: "Ik kan nu niet meer weggaan"

30 augustus 2017 – Henk Veerman was deze transferperiode wel vaker het onderwerp van transfergeruchten. De spits moet het bij sc Heerenveen doen met een reserverol en liet al eens weten daar niet altijd even tevreden mee te zijn. Toch blijft hij ook de komende maanden in Friesland.



Veerman was woensdag de uitblinker aan de kant van Heerenveen tijdens een oefenduel met PEC Zwolle. De spits begon in de basis. "Dat is eens wat anders. Nu scoor ik ook eens in de eerste helft", lacht Veerman na afloop voor de camera van FOX Sports. "Ik weet dat ik goed genoeg ben om in de basis te starten. Dat is lastig. Maar dat is al ruim een jaar lastig."



Desondanks lijkt een transfer voor Veerman er niet meer te komen. "Heerenveen heeft aangegeven dat ik niet meer weg kan. Het is ook niet dat ik perse weg wil bij deze club. Het is gewoon zonde dat ik weinig speel. Iedereen wil heel graag dat ik hier blijf. Dat geeft voor mij aan dat ze vertrouwen in me hebben", legt de spits uit.