Officieel: Oxlade-Chamberlain van Arsenal naar Liverpool

13:14 – Alex Oxlade-Chamberlain vervolgt zijn loopbaan in het stadion waar hij afgelopen zondag met zijn toenmalige ploeg met 4-0 klop kreeg. De 24-jarige middenvelder verlaat Arsenal voor Liverpool, zo maken beide teams donderdag bekend. Met zijn transfer is naar verluidt een bedrag van 35 miljoen Britse pond, ruim 38 miljoen euro, gemoeid.



"Ik ben blij met mijn transfer naar Liverpool", aldus Oxlade-Chamberlain op de officiële website van Liverpool. Momenteel is hij op pad met de nationale ploeg van Engeland. "Daarom zal ik vandaag nog niet heel veel zeggen. Ons staan twee belangrijke wedstrijden te wachten, daar wil ik me dus op focussen. Maar ik kan niet wachten tot het moment dat ik me op de club meld voor mijn eerste interview met Liverpool TV."



Oxlade-Chamberlain begon zijn loopbaan als profvoetballer bij Southampton en verhuisde medio 2011 voor 11,8 miljoen euro naar Arsenal. Namens de Londenaren speelde hij 132 wedstrijden in de Premier League. Daarnaast kwam hij tot 27 interlands voor Engeland.