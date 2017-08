Slagveer na enkele maanden weer terug in Nederland

17:16 – Luciano Slagveer is terug in de Eredivisie. Niet bij sc Heerenveen, maar bij FC Twente. De buitenspeler wordt voor één seizoen gehuurd van KSC Lokeren, zo laten de Tukkers op de eigen website weten.



De overstap is opmerkelijk, aangezien Slagveer in mei tekende in België. Hij speelde nog drie wedstrijden voor Lokeren maar werd slachtoffer van een trainerswissel. "Ik ben blij met deze overgang naar FC Twente", legt de 23-jarige aanvaller uit op de website van Twente. "Een mooie club, met een topstadion en luidruchtige supporters. Daar krijg ik een warm gevoel bij. Begin deze zomer heb ik de stap gemaakt naar Lokeren, maar in de eerste maanden is het in België niet geworden wat ik ervan had verwacht. Na de trainerswissel zou ik minder kans maken om te spelen en dat hoop ik hier bij FC Twente wel te realiseren. Ik wil mijzelf hier bewijzen en presteren met het elftal."



Technisch directeur Jan van Halst is in zijn nopjes met de komst van de aanvaller. "Luciano is een buitenspeler die in de Eredivisie heeft laten zien over specifieke kwaliteiten te beschikken. Eind vorig seizoen zijn we ook met hem bezig geweest, maar toen bleek hij niet haalbaar. Mooi dat het nu alsnog gelukt is."