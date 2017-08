'Locadia in beeld bij Wolves, PSV wijst bod op Bergwijn af'

18:07 – Volop beweging bij PSV in de laatste uren van de zomerse transferperiode. Naar verluidt behoort een transfer van Jürgen Locadia naar Wolverhampton Wanderers tot de opties, terwijl Steven Bergwijn niet mag vertrekken uit Eindhoven.



De Telegraaf komt donderdag met het nieuws dat Locadia in beeld is bij The Wolves, dat op het tweede niveau in Engeland speelt. Die club zou een bod van een kleine elf miljoen euro hebben uitgebracht op de spits van PSV. Naar verluidt zijn er meerdere clubs uit het buitenland geïnteresseerd in de 23-jarige aanvaller van de Eindhovenaren.



Er is ook nieuws te melden over Steven Bergwijn. Donderdag is Torino op de proppen gekomen met een bod van tien miljoen euro voor de buitenspeler van PSV, maar de Eindhovenaren willen hem niet laten gaan. Het bod is dan ook afgewezen, stelt De Telegraaf.