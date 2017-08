Advocaat erkent 'gokje' met Fosu-Mensah: "Gevoelskwestie"

20:47 – Dick Advocaat verrast met debutant Timothy Fosu-Mensah (19) in de basis van het Nederlands elftal. De pas maandag opgeroepen verdediger van Crystal Palace krijgt in de WK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Frankrijk de voorkeur boven Joël Veltman. De bondscoach wil op de rechtsbackpositie snelheid en kracht hebben.



Normaliter zou Kenny Tete als rechtsback spelen, maar hij is geblesseerd. Advocaat vindt Fosu-Mensah, die door Manchester United verhuurd wordt, zijn juiste vervanger. "Hij speelt iedere week ook bij Crystal Palace, weliswaar niet op die positie. Maar in de voorbereiding van Manchester United speelde hij ook als rechtsback. Hij heeft meer snelheid en kracht dan Veltman", aldus Advocaat tegen de NOS.



Advocaat erkent dat hij een risico neemt. "Het is een gevoelskwestie, een klein gokje. We moeten ook uitgaan van onze eigen kwaliteiten. Dat is ook de reden dat we in 4-3-3 spelen. Iedereen wat hij dan moet doen. Als we alleen maar achteruit hangen, hebben we weinig kans. We moeten goed gegroepeerd spelen en durven als we de bal hebben."