Bojan duikt op in Spanje, aanwinsten voor Brighton en Nice

20:53 – Bojan Krkic is definitief terug in Spanje, waar hij eerder al speelde voor FC Barcelona. De oud-Ajacied heeft zich donderdag verbonden aan Deportivo Alavés, dat hem huurt van het Engelse Stoke City.



De 27-jarige aanvaller kwam niet in de plannen van Stoke City voor, waardoor hij nu zijn kunsten mag etaleren in de Spaanse competitie. In het afgelopen seizoen speelde hij ook al op huurbasis over de grens, bij FSV Mainz 05. De 27-jarige oud-speler van Ajax speelt sinds 2014 voor Stoke, maar is nooit echt doorgebroken in de Premier League.



Nieuws bij Brighton en Nice

Ook Brighton & Hove Albion en OGC Nice hebben donderdagavond nieuwe spelers gepresenteerd. Brighton heeft met de 28-jarige Ezequiel Schelotto een verdediger van naam aan zich weten te binden. De rechtsback was jarenlang een vaste waarde bij Sporting Portugal, maar gaat nu spelen in de Premier League. Omdat Schelotto ook een Italiaans paspoort heeft, hoeft de club van Davy Pröpper geen werkvergunning aan te vragen.



Nampalys Mendy keert terug bij OGC Nice. De 25-jarige middenvelder verliet die club vorig jaar voor Leicester City, maar kwam in Engeland niet tot wasdom. Daardoor heeft de Engelse club besloten hem terug te laten keren naar Frankrijk.