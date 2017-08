Krul blijft in Engeland en gaat aan de slag bij Brighton

0:02 – Tim Krul speelt dit seizoen voor Brighton & Hove Albion. Dat meldt de Engelse club vlak voor het verstrijken van de transferdeadline. Zijn broodheer Newcastle United laat hem opnieuw op huurbasis gaan. Krul wordt bij de Premier League-promovendus een teamgenoot van Davy Pröpper.



Krul wordt bij Brighton herenigd met manager Chris Hughton, met wie hij eerder bij The Magpies samenwerkte. "Ik ken Tim van mijn periode bij Newcastle", zegt Hughton op de website van The Seagulls. "Hij is een geweldige professional, die op internationaal niveau veel ervaring heeft. Hij heeft veel ervaring in de Premier League, maar ook in Europa. Zijn ervaring gaat de andere keepers in de selectie helpen."



Newcastle verhuurde Krul vorig seizoen eerst aan Ajax, waar hij André Onana voor zich moest dulden. Het tweede deel van het seizoen stond Krul onder de lat bij AZ. Het contract van Krul bij zijn werkgever loopt over een jaar af.