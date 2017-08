Llorente naar Spurs, Bony keert terug bij Swansea City

0:33 – Een kwartier na middernacht hebben twee grote transfers in Engeland nog hun beslag gekregen. Tottenham Hotspur heeft met Fernando Llorente een nieuwe spits aan de selectie toegevoegd. De Spanjaard stapt over van Swansea City, dat Wilfried Bony als vervanger heeft weten te strikken.



Llorente heeft bij Tottenham een verbintenis tot 2019 gesigneerd. Dat is uiteraard slecht nieuws voor Vincent Janssen, aangezien de Spanjaard de rol van pinchhitter nu lijkt te gaan vervullen. De 32-jarige international kende een goed seizoen bij Swansea, getuige zijn vijftien goals in 33 competitiewedstrijden. De 24-voudig international van Spanje speelt sinds 2016 in Engeland.



Llorente vertrekt dus bij Swansea, maar die club heeft zich al verzekerd van een opvolger. Oude bekende Wilfried Bony keert terug op het oude nest. De oud-speler van Vitesse komt op permanente basis over van Manchester City, waar hij sinds januari 2015 speelde. Bony kwam in Manchester niet verder dan tien doelpunten in 46 optredens. Tussendoor werd hij nog verhuurd aan Stoke City.