Speleranalyse: Asensio, afstandsschoten als handelsmerk

15:03 – Iedere week licht FCUpdate.nl een speler uit waarover veel wordt gezegd en geschreven, maar waarvan niet iedereen een compleet beeld heeft. Voor de negende editie van deze rubriek doken we in de beelden en historie van Marco Asensio, de talentvolle smaakmaker van Real Madrid die Zinedine Zidane met zijn goede spel een luxeprobleem bezorgt.



In de zomer van 2006 loopt Marco Asensio met zijn ouders door de haven van Mallorca. Florentino Perez houdt er vakantie en Maria Gertruida Margaretha Willemsen, de Nederlandse moeder van Asensio, herkent de president van Real Madrid. Ze loopt naar hem toe, stelt zich voor en zegt: "Ooit speelt mijn zoon voor Real Madrid."





Asensio is op dat moment negen jaar oud, maar speelt bij RDC Mallorca al met spelers van vijftien. Clemente Marin, scout van Real Madrid, had in die tijd dan ook weinig moeite om zijn talent op waarde te schatten, zo vertelt hij aan El Pais. "Zijn tegenstanders waren zes jaar ouder, maar konden de bal niet van Asensio afpakken. Ik werk al vele jaren als scout, maar zoiets had ik nog nooit gezien."



De voorspelling van Maria Willemsen komt uit, al kan ze dat zelf niet meer meemaken. Ze is ernstig ziek en overlijdt uiteindelijk in 2011, twee jaar voor het debuut van haar zoon in het eerste elftal van RDC Mallorca. "Eigenlijk wilde ik hem al veel eerder laten spelen, want hij was er klaar voor", zegt zijn toenmalig trainer Jose Luis Oltra daarover. "Maar het team draaide slecht en ik wilde niet dat dit ten koste ging van Marco. Achteraf heb ik daar spijt van, want met hem hadden we zeker meer punten gepakt."



In het seizoen 2013/2014 komt hij tot twintig competitiewedstrijden in de Segunda Division. Eind 2014 besluit Real Madrid bijna vier miljoen euro op tafel te leggen voor Asensio, op dat moment achttien jaar oud. Hij maakt het seizoen af in Mallorca en wordt het jaar erop opnieuw verhuurd, ditmaal aan Espanyol, in de Primera Division. De tiener groeit als aanvallende middenvelder met vier goals en liefst tien assists uit tot de grote smaakmaker.



Asensio in Oranje



Zijn goede prestaties in Barcelona worden ook in Nederland opgepikt. Omdat zijn moeder Nederlands is, introduceert sportjournalist Bart van Dooijeweert op Twitter de hashtag #AsensioWillemsenInOranje. Zijn Nederlandse tante reageert al snel positief, de hashtag wordt veel gebruikt in tweets en haalt uiteindelijk zelfs de Spaanse media: 'Nederlanders starten lobby om Asensio in Oranje te laten spelen'.



Een paar dagen later besluit bondscoach Danny Blind Asensio te polsen, en ook Ruud van Nistelrooy, die nog een woordje Spaans spreekt vanuit zijn tijd daar, neemt contact met hem op. Maar de naar Marco van Basten vernoemde Asensio, die in zijn jeugdjaren posters van Zinedine Zidane op zijn muur heeft hangen, geeft aan weliswaar vereerd te zijn met de belangstelling, maar toch voor Spanje te kiezen.



Handelsmerk



Na zijn verhuurperiode bij Espanyol gaat Asensio, ondanks de hevige concurrentie, voor zijn kansen bij Real Madrid. In de finale van de Europese Super Cup tegen Sevilla geeft hij direct zijn visitekaartje af: met een geweldig schot van afstand zet hij Real Madrid op voorsprong. Het zou in meerdere opzichten een kenmerkende goal blijken.



Asensio maakt er namelijk een traditie van om te scoren bij zijn debuut voor Real Madrid in een bepaalde competitie. In de Primera Division scoort hij tijdens zijn eerste optreden tegen Real Sociedad, in de Champions League tegen Legia Warschau, in de Copa del Rey tegen Deportivo Leonesa en in de Spaanse Super Cup tegen FC Barcelona.



Ook de maníér waarop hij tegen Sevilla scoort blijkt het startsein voor een handelsmerk van Asensio: het afstandsschot. Dat demonstreerde hij onlangs weer tegen FC Barcelona, met twee kiezelharde doelpunten van afstand in de Spaanse Super Cup. Ook zijn beide goals tegen Valencia FC van afgelopen weekend kwamen van buiten het zestienmetergebied, al waren dit geen screamers, zoals de Engelsen zeggen, maar geplaatste schoten.



Real Madrid



Inmiddels heeft de linksbenige Asensio zijn naam wel gevestigd. Hij beschikt over een goede balbeheersing en uitstekende traptechniek, hij kan een tegenstander passeren en scoorde al in de halve finale en finale van de Champions League. Toch is hij nog niet zeker van een basisplaats in het sterrenensemble van Real Madrid. Met onder meer Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema en Isco is er veel concurrentie voor de posities voorin.



Zover is Asensio nog net niet. Dat komt met name omdat hij de geweldige momenten nog te vaak afwisselt met slordigheden: het verkeerde moment kiezen voor een passeeractie, een onzuivere pass versturen of afgetroefd worden in een duel. Dat maakt hem nog te veel een voetballer voor de samenvatting, waarin alleen de hoogtepunten worden getoond.



Maar dat Asensio op termijn tot de belangrijkste Galácticos zal behoren, daaraan twijfelen weinig mensen. Hij kan vanaf de linkerkant spelen en vanaf daar een extra middenvelder worden, of als aanvallende middenvelder fungeren en de aanvallers aan het werk zetten. De voorspelling die zijn moeder twaalf jaar geleden deed, maakte hij al waar. De komende jaren zal Marco Asensio willen uitgroeien tot de groten der aarde.



Door: Marco van der Heide