Groep E: Denemarken geeft Polen pak rammel

22:45 – Voor het eerst in de kwalificatiecyclus voor het WK 2018 in Rusland heeft Polen een nederlaag geleden. De Polen waren vrijdag, in de zevende speelronde, kansloos in de uitwedstrijd tegen Denemarken. Op Telia Parken in Kopenhagen werd het 4-0 voor de Denen.



Christian Eriksen was de grote man bij Denemarken. De oud-speler van Ajax stond aan de basis van zowel de 1-0 als de 2-0. In de vijftiende minuut nam Eriksen de corner waaruit Thomas Delaney de 1-0 binnenkopte, vlak voor rust gaf hij de voorzet voor de 2-0 van Andreas Cornelius. Elf minuten voor tijd was Eriksen met een fraaie afstandsknal zelf verantwoordelijk voor de 4-0 eindstand. Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen had eerder in de tweede helft al voor de 3-0 getekend.



Door de uitslag in Kopenhagen is de strijd om de koppositie in groep E weer spannend. Polen gaat met zestien punten nog wel aan kop, maar Denemarken naderde de leider tot drie punten. Ook Montenegro heeft dertien punten, nadat het eerder op de avond met 0-3 won bij hekkensluiter Kazachstan. Marko Vesovic zorgde er in de 31ste minuut, op aangeven van Stevan Jovetic, voor dat Montenegro ging pauzeren met een 0-1 voorsprong op het kunstgras van de Astana Arena. In de eerste achttien minuten na de pauze maakten Fatos Beciraj en Marko Simic een tweede en een derde Montenegrijnse treffer. Beide spelers troffen doel op aangeven van Marko Jankovic.



Roemenië is met negen punten de nummer vier van de groep, nadat het in Boekarest met 1-0 te sterk was voor Armenië. Alexandru Maxim bezorgde de Roemenen met een treffer in de eerste minuut van de extra tijd de winst. Zijn landgenoot Bogdan Stancu had in de 55ste minuut een penalty gemist. Taron Voskanyan veroorzaakte de strafschop en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. Armenië is met vijf punten de nummer vijf, Kazachstan staat laatste met twee punten.