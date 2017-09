Verbeek zit in luxepositie: "Ik kan selectief zijn"

16:54 – De clubloze Gertjan Verbeek hoopt op een club die Europees voetbal speelt, of anders op een avontuur aan de andere kant van de wereld. De Tovenaar van Jubbega krijgt in ieder geval voldoende aanbiedingen van clubs, zegt hij.



"Ik verkeer hoe dan ook in de luxepositie dat ik selectief kan zijn en zie wel wat op mijn pad komt", zegt Verbeek in de Leeuwarder Courant. "Ik sta op een tweesprong. Ik wil nog een aantal jaren op het veld staan bij een mooie club die Europees voetbal speelt. Een club die bij me past. Lukt dat niet, dan lonkt het wat verdere buitenland. Australië of de Verenigde Staten bijvoorbeeld. In dat geval zal de sportieve ambitie wat minder groot zijn, maar het is mooi voor de levenservaring."



Verbeek geeft aan alle opties open te houden. "Het leven is vluchtig, je ziet het aan Frank de Boer. Die was na drie maanden Italië alweer thuis en heeft het nu moeilijk in Engeland. Je moet niet alles overhoop halen. Ik zal nog selectiever zijn in de aanbiedingen die voorbij komen."



De oud-trainer van onder meer sc Heerenveen, Feyenoord en Heracles Almelo vertrok aan het begin van het nieuwe seizoen bij VfL Bochum en zit sindsdien zonder club.