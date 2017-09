Groep I: IJsland verslikt zich in Finnen en morst dure punten

19:55 – IJsland heeft zaterdag dure punten gemorst in zijn WK-kwalificatiecampagne. De verrassing van het vorige EK verslikte zich op bezoek bij Finland (0-1) en dreigt de koppositie te verliezen aan Kroatië. Bovendien hijgen Turkije en Oekraïne de ploeg van Heimir Hallgrímsson in de nek. Tot aan het duel met IJsland had Finland nog maar één schamel puntje.



Het enige doelpunt viel al gauw in het Finse Tampere. Met een mooie fraaie trap gaf Alexander Ring doelman Hannes Halldorsson (ex-NEC) het nakijken. IJsland had, met Alfred Finnbogason en Johan Gudmundsson in de basis, wel dik tachtig minuten om iets aan de achterstand te doen.



Maar daar slaagden de gasten niet in. Finland verdubbelde in de tweede helft bijna de voorsprong, ware het niet dat die poging maar net van de lijn werd gehaald. IJsland eindigde het duel ook nog eens met tien man, omdat Rurik Gislason een kwartier voor het eindsignaal zijn tweede gele kaart kreeg.



IJsland moet later vanavond hopen dat Kroatië, Oekraïne en Turkije punten morsen. Kroatië heeft evenveel punten (13), maar speelt nog tegen Kosovo. Oekraïne en Turkije treffen elkaar in een rechtstreeks duel. Alleen bij een gelijkspel behoudt IJsland de tweede plaats.