Ivoorkust gaat Marokko weer voorbij in WK-kwalificatie

21:10 – Ivoorkust heeft in de Afrikaanse WK-kwalificatie de koppositie in groep C weer overgenomen van Marokko. Les Éléphants wonnen zaterdag met 0-3 op bezoek bij Gabon. Marokko won vrijdag al van Mali (6-0) en had tijdelijk de leiding. Alleen de groepswinnaar mag naar Rusland.



De ploeg van bondscoach Marc Wilmots maakte in de tweede helft het verschil dankzij doelpunten van Max Gradel en Seydou Doumbia, die twee keer scoorde. Halverwege deze kwalificatiepoule heeft Ivoorkust nu twee punten meer dan naaste concurrent Marokko. De Atlasleeuwen haalden vrijdag met 6-0 uit tegen Mali. Onder meer Hakim Ziyech (twee keer) en Mimoun Mahi waren trefzeker.



Ivoorkust en Marokko zullen uitmaken wie zich kwalificeert voor het WK. In de laatste speelronde ontvangt Ivoorkust Marokko in eigen huis.