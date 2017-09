Groep D: Woodburn (17) houdt droom Wales levend

2 september 2017 – Dankzij de zeventienjarige debutant Ben Woodburn mag Wales blijven hopen op het WK. Als invaller maakte de aanvaller van Liverpool zaterdag tegen Oostenrijk het enige doelpunt. Waar de droom van Wales levend blijft, kan Oostenrijk de reis naar Rusland vergeten.



Wales had het initiatief en dat leverde een schot van Aaron Ramsey over het doel op. De gasten kwamen vervolgens beter in de wedstrijd. Het resulteerde in mogelijkheden voor Marko Arnautovic en Marcel Sabitzer op. Zij sprongen slecht om met de grote kansen.



Na rust trok Wales het duel meer naar zich toe. Maar een doelpunt bleef ondanks pogingen van Ramsey en Gareth Bale uit. Bondscoach Chris Coleman besloot Woodburn voor de leeuwen te gooien. Het was het begin van een droomdebuut. Twintig minuten voor het eindsignaal kwam de debutant binnen de lijnen, vijf minuten later bracht hij heel Wales in extase. Buiten het strafschopgebied schoot hij raak.





Wales heeft het bereiken van de tweede plaats in eigen hand. Het verschil met Ierland is twee punten, maar in de laatste speelronde van poule D komen de Ieren naar Cardiff. Oostenrijk heeft vijf achterstand op de tweede plaats. Met nog drie wedstrijden op het programma hoeft het Alpenland zich geen illusies meer te maken