Speleranalyse: Gabriel Jesus, wonderkind uit favela

9:00 – Iedere week licht FCUpdate.nl een speler uit waarover veel wordt gezegd en geschreven, maar waarvan niet iedereen een compleet beeld heeft. Voor de tiende editie van deze rubriek doken we in de beelden en historie van Gabriel Jesus, die na een spectaculaire start in het shirt van Manchester City zelfs Sergio Agüero naar de bank verwijst.



Sergio Agüero behoort tot de beste spitsen aller tijden in de Premier League. De 29-jarige aanvaller is sinds zijn komst naar Manchester City goed voor meer dan twintig goals per seizoen. Een ongekend aantal in de zware Premier League, waar zelfs de degradatiekandidaten over grote budgetten beschikken.





Als in januari 2017 de pas 19-jarige Gabriel Jesus – met 16 goals achter zijn naam in Brazilië –wordt aangetrokken, gaan bij Agüero dan ook niet meteen alle alarmbellen rinkelen. Maar nog geen maand later vindt hij zichzelf al terug op de reservebank. Als Gabriel Jesus zijn middenvoetsbeentje breekt, wordt Agüero al snel weer de eerste spits van Manchester City. De Argentijn reageert zoals de voetbalwereld van hem gewend is: met doelpunten.



Spitsenduo

In de eerste twee competitiewedstrijden van het huidige seizoen kiest Pep Guardiola voor Sergio Agüero én Gabriel Jesus. In een 3-1-4-2-systeem moet het spitsenduo voor de doelpunten zorgen. Agüero scoort tegen Brighton & Hove Albion, Gabriel Jesus weet het net niet te vinden, ondanks enkele grote kansen. In de wedstrijd die volgt, tegen Everton, scoort hij evenmin. Hij wordt zelfs in de rust gewisseld nadat Kyle Walker een rode kaart pakt.

Toch kiest Guardiola in de derde competitiewedstrijd voor Gabriel Jesus in de punt van de aanval en Agüero op de bank, als hij van formatie switcht naar 4-3-3. Veelzeggend, gezien zijn doelpuntloze competitiestart en tekenend voor de gewijzigde pikorde. Gabriel Jesus betaalt het getoonde vertrouwen terug met een doelpunt na een diepteloopactie recht door het centrum.



Watermeloen

Palmeiras

Bij zijn komst in januari weet Guardiola nog niet precies wat hij van Gabriel Jesus kan verwachten. "Het is als een watermeloen", zegt hij in The Times. "Je moet 'm eerst openen om te zien of hij goed is." Kort daarna stelt hij de Braziliaan op in de punt van de aanval, geflankeerd door Raheem Sterling en Leroy Sané. "Deze drie spelers zijn de toekomst van de club, ze zijn gemiddeld nog maar 20 jaar. Dat is ongekend, zeker als je kijkt naar andere topclubs in Europa."Overigens reageert Agüero in de woorden van Guardiola 'perfect' op zijn plek op de bank. "Ik weet dat er een tijd komt dat ik een stap opzij moet zetten. Jongere spelers oefenen steeds meer druk op me uit en dus moet ik beter en beter zijn dan ik was. Ik ben blij dat Gabriel Jesus terug is van zijn blessure, want nu moet ik nóg meer gefocust zijn wanneer ik speel."

Dat Gabriel Jesus – met slechts zestien competitiedoelpunten achter zijn naam – een van de beste spitsen uit de Premier League-historie al zo snel uit het elftal speelt, komt onverwacht. Anderzijds is zijn naam in Brazilië al gevestigd. Hij wint de Olympische Spelen in 2016, wordt in 2015 gekozen tot grootste talent van de competitie, in 2016 zelfs tot beste speler en met zijn twaalf goals leidt hij Palmeiras naar de eerste landstitel in 22 jaar, waarmee de club weer alleen aan kop gaat in het klassement van meeste landstitels.



Daarnaast is Gabriel Jesus al international voor Brazilië. En met succes. Bij zijn debuut, de WK-kwalificatiewedstrijd op bezoek bij Ecuador, leidt hij zijn land met twee goals en een assist naar een ruime zege (0-3). Ook tegen Bolivia, Venezuela en Peru is hij trefzeker, waardoor hij met vijf goals in zes wedstrijden een prima start kent.



Petitie

Vechter

Zelfs vóór zijn debuut voor Palmeiras is Gabriel Jesus al populair. "Hij scoorde aan de lopende band voor de jeugdteams. Veel supporters van de club bezochten wedstrijden bij de jeugd omdat Gabriel Jesus daar speelde", vertelt Tim Vickery, die voor de BBC het Zuid-Amerikaanse voetbal volgt, daarover. Sterker nog: als het eerste elftal in degradatienood zit, beginnen supporters van de club een petitie om Gabriel Jesus in de basis te laten spelen.De basis daarvoor is al veel eerder gelegd. Gabriel Jesus groeit op in Jardim Peri, een favela in São Paulo. Daar leert hij de harde wetten van het straatvoetbal kennen. "De jongens waarmee je speelt zetten tackles in waarmee ze je been kunnen breken", zo vertelt hij in een interview op de FIFA-website. "Soms speelde ik wel drie of vier wedstrijden per dag, ik kon er geen genoeg van krijgen. Dan waren mijn spieren helemaal verkrampt, maar dat is voetbal. Ik heb mijn gedachten nergens anders, ben geobsedeerd door het spelletje."

Gabriel Jesus leert op straat ook wat winnen en overleven inhoudt. "Ik definieer mezelf als een vechter op het veld", zegt hij tegen FourFourTwo. "Ik houd ervan agressief te zijn. Sinds ik jong ben, speel ik al tegen oudere spelers en sterke verdedigers. Ik ben niet bang voor ze en wil ten koste van alles winnen." Dat blijkt ook wel uit het ongekend hoge aantal van 23 gele kaarten dat Gabriel Jesus achter zijn naam heeft staan in zijn nog jonge carrière.



Inmiddels houdt hij Sergio Agüero op de bank bij een van de grootste en rijkste clubs ter wereld. Dat heeft hij te danken aan zijn snelheid, oog voor diepte en zijn vermogen om een extra middenvelder te worden in balbezit door zich te laten zakken. Voeg daar zijn neusje voor het doel – een Premier League-goal per 109 minuten – en zijn jonge leeftijd bij en het is begrijpelijk waarom men in Engeland spreekt van een 'wonderkind'.



Maar ondanks zijn uitstekende start in Engeland is hij zijn roots niet vergeten. Gabriel Jesus draagt op zijn arm een tatoeage waarop een kleine jongen met een voetbal uitkijkt over een favela, met daarnaast de woorden Jardim Peri. Een verwijzing naar waar het voor hem allemaal begon: op straat, dankzij de liefde voor de bal.