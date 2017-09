Van Marwijk plaatst zich met Saoedi-Arabië voor WK

21:24 – Als het Nederlands elftal zich niet weet te plaatsen voor het WK, is er in ieder geval nog een Nederlander aanwezig in Rusland voor wie we kunnen juichen. Bert van Marwijk heeft zich met Saoedi-Arabië geplaatst dankzij een 1-0 overwinning op Japan.



Winnen tegen het al geplaatste Japan (met Keishuke Honda en Maya Yoshida) was nodig om directe plaatsing af te dwingen. Lang zag het er niet naar uit, maar na dik een uur spelen werd de ban gebroken. Fahad Al Muwallad kwam vrij na een combinatie door de as en schoot de bal hoog in de korte hoek binnen.



Japan had geen weerwoord, waardoor het voor het eerst sinds het WK 2006 op een mondiale eindronde aanwezig is. Australië is hierdoor derde en moet in een play-off zien af te rekenen met Syrië.