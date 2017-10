Overzicht: welke landen hebben zich geplaatst voor het WK?

20:36 – Over ruim negen maanden is het zover: dan begint in Rusland de 21ste editie van het wereldkampioenschap voetbal. Naast het gastland hebben zich inmiddels elf landen geplaatst voor het evenement. Een overzicht.



Europa: Rusland (gastland), België, Spanje, Engeland, Duitsland

Azië: Iran, Japan, Saudi-Arabië, Zuid-Korea

Zuid-Amerika: Brazilië

Noord-Amerika: Mexico

Afrika: Nigeria

Oceanië:



Nog 24 van de 32 tickets voor het WK zijn beschikbaar. Hierom wordt de komende 2,5 maand verder gestreden. Er komen nog 77 landen, waaronder Nederland, in aanmerking voor deelname aan de mondiale titelstrijd. De loting voor de groepsfase is op 1 december in het Kremlin in Moskou.