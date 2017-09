Heitinga op eigen benen: "Moet met passie gespeeld worden"

20:46 – Sinds dit seizoen staat John Heitinga op eigen benen als hoofdtrainer: de voormalig verdediger is trainer van Ajax A1. Zijn debuut was eind augustus met een 5-0 nederlaag tegen PSV geen succes, maar de oefenmeester geeft niet op. De coach is gretig om er iets van te maken in Amsterdam en blijft zichzelf.



De zeperd tegen PSV stond in het teken van de Super Cup. Heitinga beleefde zodoende een pijnlijk debuut bij Ajax A1, zo geeft hij toe op Ajax.nl. "Op zulke momenten ben ik furieus en zou ik het liefst zelf het veld in stappen om het voor te doen. Het zijn leerzame momenten voor de jongens, maar ook voor mij als beginnend trainer. Die bevlogenheid heb ik altijd in mij gehad. Er zit weinig verschil tussen mij als voetballer en als trainer."



"Ik speelde altijd met mijn hart, en dat is als coach niet anders. Ik zeg wel eens gekscherend tegen de jongens: 'jullie weten toch hoe ik als speler was? Dat wil ik ook in het veld zien'. Er moet met passie gespeeld worden", vindt Heitinga, die afgelopen jaar nog assistent van Marcel Keizer was bij Jong Ajax. "De kans om op eigen benen te staan, wil ik met twee handen aangrijpen. Na mijn eerste weken als coach besefte ik hoe makkelijk mijn leven als voetballer was. Alles werd voorgekauwd. Nu maak ik de planning en ben ik bezig met periodisering, de School van de Toekomst, maar ook met zaakwaarnemers. Leuk en leerzaam om mee te maken."