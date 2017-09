Achilles werkt salarisachterstand weg en wendt staking af

22:57 – Het is Achilles '29 gelukt om een belangrijk probleem uit de weg te ruimen. De uit de Jupiler League gedegradeerde club kampte met een salarisachterstand en heeft die net op tijd weten weg te werken. Spelers van de club overwogen donderdag te gaan staken, maar dat plan is nu niet meer aan de orde. Dat meldt het Algemeen Dagblad.



Achilles stond in het krijt bij de oude en nieuwe selectie. Spelers die tot de zomer bij Achilles speelden, moesten nog een deel van het salaris van juni krijgen. De huidige selectie wachtte nog op een restant van de maand juli. Halverwege de maand augustus hebben desbetreffende spelers al een deel van de achterstand gekregen, waarna deze week het restant is betaald.



Voorzitter Harrie Derks stelt dat de spelers het salaris van de maand augustus op tijd zullen krijgen. Hij zegt dat de club 'een extreem moeilijke periode doormaakt', omdat de KNVB aan het einde van vorig seizoen een uitkering van de tv-gelden heeft ingehouden.



Door de degradatie uit de Jupiler League speelt Achilles dit seizoen in de Tweede Divisie.