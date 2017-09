Van der Sar: "Het was beter voor Sánchez om te blijven"

9:55 – Davinson Sánchez had nog minimaal een jaar bij Ajax moeten blijven, vindt Edwin van der Sar. De algemeen directeur was woensdag aanwezig op het Soccerex-evenement en werd daar gevraag naar de Colombiaanse verdediger, die voor minimaal 40 miljoen euro naar Tottenham Hotspur verhuisd is.



De 21-jarige Sánchez was vorig jaar een van de sterkhouders van Ajax, dat de Europa League-finale wist te bereiken. De Colombiaan wilde graag hogerop, maar Van der Sar vindt de stap naar de top van de Premier League wel vroeg voor de Zuid-Amerikaan. "Ik denk dat het voor hem te vroeg is om na één jaar al weer verder te kijken. Het was beter geweest om twee of drie jaar bij Ajax te spelen", aldus Van der Sar.



Sánchez, die inmiddels (tegen Burnley) al gedebuteerd is voor de Spurs, leverde Ajax dus wel veel geld op. "Soms is de financiële kracht van grotere competities te groot en is het zelfs voor een club als Ajax onmogelijk om transfers te voorkomen", aldus Van der Sar, die met Davy Klaassen en Jairo Riedewald nog twee andere spelers naar de Premier League zag verkassen. "Ik had ze graag behouden, omdat ik een zo goed mogelijk team wil. Toch weten we dat deze competitie op een zeker punt niet sterk genoeg is."



"We moeten hopen dat spelers een paar jaar blijven en een steentje kunnen bijdragen aan het pakken van landstitels en het boeken van Europees succes. Zo ziet de ideale wereld eruit: eerst meerdere jaren doorgroeien, dan een stap maken", besluit Van der Sar.