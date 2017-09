Ajax neemt Braziliaanse spits (18) over van Santos FC

14:52 – Ajax heeft zaken gedaan met oog op de toekomst. De Braziliaan Danilo Pereira Da Silva is op deze donderdag gepresenteerd door de Amsterdamse club. De 18-jarige spits is overgenomen van Santos FC, een club uit zijn vaderland.



Pereira Da Silva heeft een contract voor vijf seizoenen getekend in de Amsterdam ArenA, waar hij derhalve tot de zomer van 2022 vastligt. De aanvaller sluit met onmiddellijke ingang aan bij de onder 19-ploeg van Ajax, het team van John Heitinga. Eerder werd de interesse van Ajax in de Braziliaan al bekend. De Amsterdammers zouden ongeveer 2 miljoen euro moeten betalen voor het talent.





Ondertussen werkte Ajax de voorlaatste training voor het thuisduel met PEC Zwolle van zaterdagavond af. Trainer Marcel Keizer had hierbij de beschikking over een complete selectie. Ook Daley Sinkgraven, lange tijd geplaagd door blessureleed, was van de partij. Het is nog niet duidelijk of hij tegen PEC Zwolle weer tot de wedstrijdselectie zal behoren.