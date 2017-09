Isco twijfelde nooit en wil nog jaren voor Madrid spelen

14:53 – Isco beschikt over een aflopend contract bij Real Madrid, maar wil nog jaren door bij de club. Dat heeft de Spanjaard gezegd in gesprek met het Spaanse radiostation Cadena Ser. "Ook in tijden dat ik minder speeltijd kreeg, heb ik nooit getwijfeld", zegt Isco.



Real Madrid trok Isco in de zomer van 2013 aan, er werd toen zo'n dertig miljoen euro voor de Spanjaard betaald aan Málaga. Daarna speelde Isco altijd meer dan dertig competitiewedstrijden per seizoen, maar was hij niet altijd verzekerd van een basisplaats. Isco: "Ik heb hier altijd willen uitgroeien tot een succes, ook in de periode dat ik niet veel speelde. Ik wil nog jaren bij deze club blijven."



"Ik ben altijd vastberaden geweest. Nu voel ik me belangrijk en zeer comfortabel. Ik wil dus op deze manier doorgaan, zowel bij Madrid als Spanje", zegt Isco. Afgelopen weekend was Isco een van de aanjagers van de Spaanse wervelwind die Italië versloeg. Isco scoorde twee keer, Spanje won met 3-0.