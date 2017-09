Engelse transfermarkt dicht voor start seizoen

15:31 – Het is zeker: de Engelse transfermarkt wordt vanaf volgend seizoen voor de start van de Premier League gesloten. Een grote meerderheid van de clubs uit de Premier League heeft op deze donderdag gestemd voor het plan om de transferwindow eerder te sluiten. Met ingang van de volgende jaargang gaat de markt op de donderdag voor de competitiestart dicht, om 17.00 uur lokale tijd.



Het was al een tijdje bekend dat het voorstel op de plank lag en de clubs erover gingen stemmen en dat is nu dus gebeurd. De clubs stemden overigens niet unaniem in met de maatregel. Vanuit de clubs werd er al vaak geklaagd over het feit dat de transferdeadline pas weken na de start van het nieuwe seizoen plaatsvond. Het zorgde volgens veel managers voor veel onzekerheid over de samenstelling van de selectie, maar ook voor competitievervalsing. Een speler kon letterlijk in twee weken tegen en voor dezelfde club spelen.



De Engelse transfermarkt zal dan wel voor de start van de Premier League dichtgaan, dat wil niet zeggen dat de clubs geen spelers mag verkopen. Als in het buitenland nog wel de markt open is, dan kunnen Engelse clubs dus alsnog hun beste spelers kwijtraken. Toch zal het probleem grotendeels opgelost worden. Zo ging het deze zomer veelvuldig over spelers als Virgil van Dijk, Gylfi Sigurdsson, Ross Barkley en Alexis Sánchez, die allen voor een binnenlandse transfer stonden waarvan alleen Sigurdsson een overstap heeft gemaakt. Aan de winterse transferwindow verandert voorlopig niets in Engeland.



Mogelijk treedt Nederland in de voetsporen van Engeland, wat betreft deze maatregel. De KNVB liet al aan FCUpdate.nl weten dat het zich hiervoor gaat inzetten.