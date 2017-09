De stand van zaken in de WK-voorrondes in alle continenten

16:15 – In Nederland was de blik vooral gericht op de WK-kwalificatiecampagne voor Europese landen, waarvan wij al een overzicht presenteerden. Maar hoe is de stand van zaken eigenlijk in de andere continenten? Welke landen zijn kansrijk om zich in navolging van Rusland (gastland), België, Iran, Japan, Saudi-Arabië, Zuid-Korea, Brazilië en Mexico te plaatsen voor de mondiale titelstrijd?



Afrika

Azië

CONCACAF

Oceanië

Zuid-Amerika

Een afvaardiging van vijf landen mag Afrika vertegenwoordigen op het WK 2018. In oktober en november 2015 werd er al toegewerkt naar de derde ronde van het kwalificatietoernooi, die op 14 november zal eindigen. Er zijn vijf groepen en de poulewinnaars mogen stuk voor stuk naar Rusland afreizen. Virtueel zijn dat Tunesië, Nigeria, Ivoorkust, Burkina Faso en Egypte. Nog geen enkel Afrikaans land is echter al helemaal zeker van WK-deelname.In Groep A kan Tunesië alleen nog worden bijgehaald door Democratische Republiek Congo, de nummer twee. Dat lijkt echter niet te gaan gebeuren, aangezien Tunesië met Guinea-uit en Libië-thuis nog een eenvoudig programma voor de boeg heeft. Eenzelfde situatie is aan de orde in Groep B. Nigeria staat daar drie punten boven Zambia en treft deze Afrika Cup-winnaar van 2012 in de volgende speelronde thuis. Wordt dit duel gewonnen, dan kunnen de Nigerianen de tickets naar Rusland boeken. Kameroen en Algerije zijn in deze groep gek genoeg al kansloos om het WK te bereiken.In de derde poule heeft Ivoorkust de beste papieren om het WK te bereiken. Les Éléphants gaan aan kop met zeven punten en houden Marokko (zes) en Gabon (vijf) daardoor achter zich. De Ivorianen trekken op 6 oktober ten strijde tegen hekkensluiter Mali (uit) en kunnen het daarna afmaken tegen Marokko. Als deze nummer twee echter in eigen huis van Gabon wint, dan kunnen de oranje getinte Atlas Leeuwen bij een zege in Ivoorkust WK-plaatsing afdwingen.Groep D is het meest spannend. Burkina Faso en Kaapverdië hebben daar zes punten, terwijl Senegal en Zuid-Afrika op respectievelijk vijf en vier punten staan. Burkina Faso heeft op dit moment het beste doelsaldo, maar moet nog naar Zuid-Afrika en speelt nog thuis tegen nummer twee Kaapverdië. In Groep E ligt Egypte op WK-koers. Het staat twee punten boven de verrassende nummer twee Oeganda. Ghana ligt vier punten achter de Egyptenaren en heeft een wonder nodig om het WK te bereiken. Als Egypte de komende speelronde thuis van Congo wint, dan lijkt het WK-toegangsbewijs al zo goed als binnen te zijn.: geen: Tunesië, Nigeria, Ivoorkust, Burkina en EgypteVan de acht landen die al zeker zijn van een ticket voor het WK, komen er vier uit Azië: Iran, Japan, Zuid-Korea en het Saudi-Arabië van Bert van Marwijk mogen zich al rijk rekenen. Dat komt ook doordat de drie voorrondes al gespeeld zijn. In de meest interessante poule, Groep B, bleven Japan en Saudi-Arabië nummer drie Australië maar nét voor. Japan pakte twintig punten, de Saudiërs wisten de Socceroos dankzij een 1-0 zege op Japan voor te blijven op doelsaldo. Australië is door haar derde plek veroordeeld voor het spelen van een play-off, terwijl de Verenigde Arabische Emiraten, Irak en Thailand hun WK-droom uiteen zagen spatten.Australië speelt in de barrageduels tegen Syrië, de nummer drie van Groep A, achter het oppermachtige Iran en nummer twee Zuid-Korea. De nummer tachtig van de wereld eindigde op doelsaldo boven Oezbekistan, terwijl het zo ambitieuze China één puntje minder verzamelde en Qatar de nummer laatst was. De winnaar van de play-off tussen Australië en Syrië (5 en 10 oktober) is overigens nog niet eens zeker van deelname aan het WK. Na de vierde kwalificatieronde moet er nog een extra horde overwonnen worden. De nummer vier uit de CONCACAF-reeks, die later aan bod komt, moet dan verslagen worden. Op dit moment zijn dat de Verenigde Staten.: Iran, Japan, Zuid-Korea en Saudi-Arabië: Australië en Syrië (play-offs)Waar de landen in Azië al vier voorronden hebben gehad, zitten de bij de CONCACAF aangesloten landen zelfs al in de vijfde kwalificatieronde. Zes landen van de federatie van Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben strijden met elkaar om drie WK-tickets en een toegangsbewijs voor de play-off tegen de nummer vijf van Azië (Australië of Syrië dus). Met nog twee speelronden te gaan is Mexico als enige al zeker van WK-plaatsing. Nummer twee Costa Rica heeft een marge van zes punten op nummer de onveilige zone, waardoor het eigenlijk alleen in theorie nog het WK kan missen.Panama (tien punten), de VS en Honduras (beiden negen punten) zijn met elkaar verwikkeld in de strijd om plek drie, die recht geeft op rechtstreekse WK-plaatsing. Panama heeft een puntje voorsprong, maar treft nog Team USA (uit) en Costa Rica (thuis). De VS hebben nog zeker kans om het WK te bereiken, maar moeten op 7 oktober dan wel eigenlijk winnen van Panama. Honduras treft nog de top-twee en staat daarom voor een loodzware opgave. Trinidad & Tobago is met haar drie puntjes al uitgespeeld.: Mexico: Costa Rica en Panama – Verenigde Staten (play-offs)De Oceanische kwalificatiereeks begon met een voorronde met landen als Amerikaans-Samoa, Cookeilanden, Samoa en Tonga en is inmiddels al afgelopen. Nieuw-Zeeland en de Salomonseilanden kwamen als winnaar van de twee groepen in de derde ronde uit de bus en hebben elkaar getroffen in barrageduels. Deze werden overtuigend gewonnen door Nieuw-Zeeland. De All Whites wonnen mede dankzij de trefzekere Ryan Thomas (PEC Zwolle) met 6-1 op eigen bodem, alvorens het 2-2 werd op de Salomonseilanden.Nieuw-Zeeland staat nu voor een ontmoeting met de nummer vijf van de Zuid-Amerikaanse kwalificatieserie. Op dit moment is dat Argentinië. Dat zou een zware kluif worden voor Nieuw-Zeeland, dat in 1982 en 2010 alleen op het WK uitkwam. Dat besefte ook Thomas, die met FCUpdate.nl vooruitblikte op een eventuele clash met de Argentijnen.: geen: Nieuw-Zeeland (play-offs)In tegenstelling tot de andere continenten wordt in Zuid-Amerika, vanaf oktober 2015, een grote competitie met alle leden van de CONMEBOL georganiseerd. De tien deelnemers ontmoeten elkaar stuk voor stuk twee keer, waardoor elk land achttien wedstrijden speelt. Twee dingen werden al snel duidelijk in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecyclus: Brazilië was oppermachtig en Argentinië had het moeilijk. Waar Brazilië in dit continent als enige land al zeker is van WK-deelname, is er voor Argentinië nog veel werk aan de winkel.Brazilië verloor slechts één keer in zestien speelronden, staat op 37 punten en is al lang en breed zeker van groepswinst. Uruguay (27), Colombia (26) en Peru (24) liggen ook op koers om het WK te bereiken. De Argentijnen hebben ook 24 punten, maar moeten op doelsaldo de Peruvianen nog voor zich dulden. Het maakt het komende affiche, Argentinië-Peru, zeer bepalend. Lionel Messi en co gaan op de slotdag op bezoek bij Ecuador en voelen de hete adem van Chili (23) ook nog eens in de nek. Daar hoopt Arturo Vidal zijn interlandcarrière af te sluiten met WK-voetbal, aangezien het Chileense boegbeeld zijn afscheid bij de nationale ploeg heeft aangekondigd. Voordelig voor Argentinië is dat Peru en Colombia nog de degens met elkaar kruisen en dat Chili nog naar Brazilië moet.Argentinië lijkt het WK dus nog prima te kunnen bereiken, maar de afgelopen resultaten bieden weinig houvast. Van Bolivia (2-0 verlies), Uruguay (0-0) en Venezuela (1-1) werd stuk voor stuk niet gewonnen. De ploeg van bondscoach Jorge Sampaoli hoopt zich nog direct te kwalificeren voor het WK. Lukt dat niet en wordt La Albiceleste vijfde, dan wacht Nieuw-Zeeland in de play-offs. Een zesde plek zou dus einde verhaal betekenen voor de nummer drie van de mondiale FIFA-ranking. Virtueel gezien zijn Chili, Paraguay, Ecuador, Bolovia en Venezuela hetzelfde lot beschoren. De laatste twee landen kunnen mathematisch ook niet meer voor WK-plaatsing zorgen.: Brazilië: Uruguay, Colombia en Peru – Argentinië (play-offs)