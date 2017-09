Vervroegde Nederlandse transferdeadline laat op zich wachten

20:36 – Een vervroegde transferdeadline laat in Nederland op zich wachten. Jacco Swart, directeur van de Eredivisie CV, vindt dat op dit moment geen optie. Tenzij alle Europese competities het Engelse voorbeeld ook volgen. Donderdag werd duidelijk dat de transfermarkt in Engeland op slot gaat vóór de start van de Premier League.



Met deze ontwikkeling kunnen clubs uit landen, waar de transferdeadline later ligt, wel blijven shoppen in Engeland. "Harmonisatie van de einddatum is het belangrijkste, bij voorkeur voor de aanvang van alle competities", zegt Swart tegen de NOS.



De directeur van de Eredivisie CV, die de belangen van de club behartigt, denkt dat de Bundesliga de Premier League volgt. "De Premier League is de top van de piramide. Als je dit nu in Nederland ook zou doen, dan kunnen selecties van Nederlandse clubs nog wel worden leeggeplukt en vervolgens niet meer worden aangevuld. Dat is alleen maar nadelig voor de Eredivisie."