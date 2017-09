Peeters van Madrid naar Venlo: "Guti gaf mij zijn rugnummer"

7 september 2017 – Het niveau bij VVV-Venlo verrast aanwinst Mink Peeters. De Limburgers huren de negentienjarige aanvaller dit seizoen van Real Madrid. Bij de Eredivisie-promovendus hoopt de geboren Nijmegenaar veel minuten te kunnen maken.



"Ik was aan het kijken wat de beste keuze voor mij was. Met mijn team erachter heb ik gekeken naar aspecten als fysiek en techniek. We kwamen bij Venlo uit. VVV speelt in de Eredivisie en is een team waar ik denk ik veel kan spelen", zegt Peeters tegen FOX Sports. "Ik merk dat het niveau hier qua fysiek hoger ligt. Ik kom van de A's en de tweede ploeg van Madrid. Daar spelen hele goede spelers, maar hier is het fysiek aanpoten voor mij. Ik vind het niveau hier aardig hoog. Ik ben blij dat ik deze stap heb gemaakt."



Bij Real Madrid speelde Peeters onder andere onder de vleugels van Guti, een clubicoon van de Koninklijke. "Hij vond mij een goede speler, dat heeft-ie vaak geuit. Een mooi verhaal is dat hij bij de Youth League speciaal zijn nummer (rugnummer 14 waarmee Guti speelde, red.) aan mij gaf. Een mooi gebaar van hem. Daar sprak veel vertrouwen uit. Of er gelijkenissen zijn in het voetbal? Ik hoop het, het zou fantastisch zijn."